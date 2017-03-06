تأهيل 500 سعودي للعمل في “السلام للطيران”

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وقّعت المؤسسة العامة للتدريب التقني المهني مذكرة تفاهم مع شركة السلام لصناعة الطيران، لتدريب 500 شاب سعودي من خريجي المرحلة الثانوية في برامج تدريبية منتهية بالتوظيف.

وأوضح محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، أن المذكرة تأتي في إطار

حرص المؤسسة على تعزيز الشراكة مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة

بهدف تطوير مهارات الشباب السعودي في مختلف المجالات التقنية والمهنية

وفق الاحتياج الفعلي للقطاعات

وقطع بأن المؤسسة ستعمل مع شركة السلام لصناعة الطيران

وفق خطة تستهدف تقديم برامج تدريب متخصصة في المجالات الفنية التي تحتاجها الشركة لتشغيل مشاريعها.

وقال إن المتدربين سيلتحقون ببرامج تدريبية بالكليات التقنية العالمية للبنين البالغ عددها (16) كلية

ليكتسبوا المهارات الفنية الأساسية اللازمة وتعلم اللغة الإنجليزية ثم الالتحاق ببرامج تدريبية على رأس العمل في مقر الشركة.

وأشار الفهيد إلى أن الوظائف الفنية بشركة السلام تعد من المهن الرئيسية في سوق العمل

والتي تحتاج لتأهيل عالي للشباب السعودي لتوطين تلك الوظائف الفنية المرتبطة بصيانة الطائرات

من خلال تدريب متميز لتأهيلهم علمياً وفنياً ويضمن لهم الحصول على فرص عمل مناسبة.