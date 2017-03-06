ضبط فلبنيين تورطوا في تهريب وإيواء 11 عاملة منزلية

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ضبطت شرطة منطقة الرياض خمسة وافدين من الجنسية الفلبينية تورطوا في تهريب وإيواء 11 عاملة منزلية مخالفة لنظام الإقامة والعمل، حيث اتخذوا أحد المنازل بحي الشميسي وكراً لهم.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض إن الأجهزة الأمنية تحركت بناء على عدد من البلاغات

عن تغيب وهروب عاملات من منازل كفلائهن

وأشار إلي أن المتهمين الذين تم القبض عليهم أقرّوا بمساعدة العاملات على الهرب، ومن ثم تشغيلهن بطرق غير نظامية.

وأكد أنه تم إيقاف المتهمين الخمسة، وإيداع العاملات بمركز رعاية شؤون الخادمات التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية

وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وفقاً لنظامي مكافحة الاتجار بالبشر والإقامة.