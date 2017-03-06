العدد 21865 06 مارس 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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شاهد.. مواطن يحرق سيارة أمام منزل صاحبها وشرطة القريات تقبض عليه

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شاهد.. مواطن يحرق سيارة أمام منزل صاحبها وشرطة القريات تقبض عليه
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ألقت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة القريات القبض على مواطن في العقد الثاني من عمره أقدم على احراق سيارة بحي حصيدة أثناء وقوفها أمام منزل صاحبها.

وكان مغردون تداولوا بشكل واسع، مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة، أظهر شخصاً ملثم

يقترب من سيارة من نوع “هايلوكس” وسكب البنزين عليها وأشعلها بالكامل.

وقطع الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف الرائد يزيد بن سعود النومس، بأن الأجهزة الأمنية

ستكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه محاولة العبث بممتلكات المواطن والمقيم.

التصنيف: محليات

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