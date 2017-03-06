مصادرة 2000 كيلو جرام من الفواكه والخضروات بمكة

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صادرت لجنة متابعة المباسط المخالفة بأمانة العاصمة المقدسة اليوم الاثنين، أكثر من 2000 كيلو جرام من الفواكه والخضروات، خلال حملتها على الباعة الجائلين والمباسط المخالفة بسوق المنشية القديمة بحي العتيبية.

وأوضح رئيس لجنة متابعة المباسط المخالفة التابعة للإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة فهد عسيري

أن اللجنة تقوم بالحملات التفتيشية على مدار الساعة وفي مختلف الأوقات

بهدف القضاء على ظاهرة بيع الخضروات والفواكه على العربات التي باتت تشكل خطرا

لما تسببه من إغلاق بعض الطرقات المودية للمساكن وعرقلة حركة السير.

وأفاد انه تم مصادرة وإتلاف العشرات من العربات اليدوية الخشبية

ومصادره 1200 كيلو جرام خضروات و 950 كيلو جراماً من الفواكه.