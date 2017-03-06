إخلاء 40 شخصاً إثر حريق عمارة سكنية بمكة

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أخلت فرق الدفاع المدني بمكة المكرمة ٤٠ شخصاً بينهم نساء وأطفال إثر حريق في عمارة سكنية بحي الشوقية.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، أن عمليات الدفاع المدني

تلقت بلاغا مفاده وقوع حادث حريق في عمارة بحي الشوقية وكان الحادث عبارة اشتعال النار في صالة شقة

بالدور الثاني من عمارة مكونه من أربعة أدوار ووجود كثافة عالية في تركيز الأدخنة المنبعثة

إضافة لوجود أبواب حديدية مغلقة تفصل بين الأدوار المختلفة تم فتحها عن طريق وحدات الإنقاذ

باستخدام معدات الدخول القهري وإخلاء ساكني العمارة والمقدر عددهم بقرابة (40)

وتم إخماد الحالة عن طريق وحدات المكافحة وقد نجم عن الحادث إصابة شخصين

من ساكني العمارة باختناق بسيط تلقوا العلاج اللازم في الموقع وهم بصحة جيدة.

وأضاف الشريف، أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلي ضرورة وضع مفاتيح الأبواب الحديدية في أماكن واضحة

ومعلومة لدى قاطني المنزل ليتمكن الجميع من الخروج بسهولة في حالة وجود أي طارئ مع تمنياتنا للجميع بالسلامة.