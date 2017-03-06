احباط بيع وتوزيع 15 طن من الأرز الفاسد جنوب جدة

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أحبطت بلدية جنوب جدة الفرعية عملية بيع وتوزيع كميات كبيرة من الأرز تقدر بأكثر من خمسة عشرة طن تم تجهيزها وتعبئتها في اكياس خيش بأقصى جنوب شرق منطقة الخمرة.

وأفاد رئيس بلدية الجنوب المهندس محمد الزهراني أنه تم رصد هذا الموقع بوجود عمالة مجهولة ومخالفة

تقوم بأعمال تجميع و تجهيز لكميات كبيرة من الأرز ووجود الاف الأكياس مختومة

بأسماء وعلامات تجارية في موقع أرض فضاء وبعيدة عن النطاق السكاني ومخالفة للأنظمة والتعليمات.

وقال انه تمت إزالة وإتلاف جميع الكميات من الأرز الفاسد وكذلك الأكياس التي تعبأ فيها