“60” يوماً على انتهاء المهلة المحددة للمخالفين

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دعت المديرية العامة للجوازات، جميع الوافدين المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود المتواجدين في المملكة إلى سرعة الاستفادة من الأمر السامي والإعفاءات الممنوحة لهم من الآثار المترتبة على بصمة ” مرحل ” وكذلك الرسوم والغرامات المترتبة على المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في حال المبادرة بمغادرة المملكة من تلقاء أنفسهم وعلى حسابهم الخاص خلال المهلة المحددة التي تبقى منها 60 يوماً .

وأوضحت الجوازات أن المهلة المحددة لاستفادة الوافدين المخالفين من الإعفاءات ومغادرة المملكة من تلقاء أنفسهم وعلى حسابهم الخاص هي 90 يوماً بدأت في 1438/7/1هـ

وحثت جميع الوافدين المخالفين إلى سرعة مراجعة مواقع استقبال المخالفين في إدارات وشعب الجوازات بمناطق ومحافظات المملكة حيث خصص أكثر من 75 مقراً ،إضافة إلى المنافذ الدولية لاستقبال المخالفين وإنهاء اجراءات سفرهم بكل سرعة ودقة.