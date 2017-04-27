المملكة والإمارات توقعان على اتفاقية تعاون لحفظ التراث

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وقعت مؤسسة التراث الخيرية وجمعية التراث العمراني بمدينة دبي اتفاقية تعاون أمس “الأربعاء” بمركز محمد بن راشد للتواصل الحضاري بإمارة بدبي في الإمارات، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، رئيس مؤسسة التراث الخيرية.

ووقع الاتفاقية كل من ،د. أسامه الجوهري أمين عام مؤسسة التراث الخيرية، و، م. رشاد بوخش رئيس مجلس إدارة جمعية التراث العمراني، وقام سموه خلال زيارته للجمعية بجولة في المبنى التراثي للجمعية واطلع على خدماتها.

وتهدف الاتفاقية إلى توسيع مجالات التعاون فيما بين الجهتين؛ بما يخدم التراث بكافة أشكاله، كما تهدف المذكرة إلى التوعية والتعريف بأهمية المحافظة على التراث العمراني في المملكة والإمارات، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتضمنت اتفاقية التعاون في المجالات العلمية من خلال الندوات والمحاضرات والمنتديات واللقاءات والمؤتمرات العلمية للاستفادة من تجارب الطرفين في مجال التراث العمراني، إضافة إلى إعداد برامج التدريب والتوظيف حسب الأنظمة المتبعة في مجال التراث العمراني، إلى جانب المشاركة في الدراسات الهندسية وأعمال التطوير في كل من المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يخدم التراث العمراني.

يذكر أن التراث مؤسسة خيرية وطنية، أنشأها الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود سنة 1417ه(1996م)، انطلاقاً من حرصه وعنايته بالتراث، وتعمل على إعادة صياغة المفهوم الوطني للتراث، وتأكيد أهميته، بوصفه عنصراً متجدداً يستمد جذوره من الماضي؛ ليسهم في انطلاقة حضارية واثقة إلى مستقبل أكثر إشراقاً. ويمتد نشاطها ليشمل عدداً من المجالات المتعلقة بالمحافظة على تراث المملكة العربية السعودية بشكل خاص، والتراث العربي والإسلامي بشكـل عام.