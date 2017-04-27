وزارة التعليم تربط درجات المواظبة بالحضور

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حذّرت وزارة التعليم عموم الطلبة من التهاون وعدم الانضباط الدراسي خلال الفترة المتبقية من العام الدراسي الحالي، مطالبة الجميع بالحضور الإيجابي، لضمان نجاحهم وتفوقهم، مشيرة إلى دور إدارات التعليم والمدارس في تفعيل هذا الجانب لتعزيز أهداف الانضباط المدرسي.

وشدد وكيل وزارة التعليم لتعليم البنين الدكتور نيّاف الجابري، خلال ترؤسه اجتماع لجنة الانضباط المدرسي الرابع، على متابعة واهتمام وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بذلك وتوجيهه بربط درجات المواظبة بحضور الطلاب والطالبات لمدارسهم، وضرورة استيفاء جميع مفردات المنهج المدرسي، فيما أوصى الاجتماع بتشكيل لجنة لمتابعة الإدارات التعليمية ذات المستوى غير الجيد في الانضباط بغرض رفع أدائها.

وتناول المتحدثون خلال الإجتماع، آلية احتساب درجات الغياب في المواد لجميع المراحل وإدراج درجات المواظبة في تقارير الفترات ونتيجة آخر العام، ودور تقنية المعلومات بإعدادات صلاحية قادة المدارس في إدخال الغياب وتثبيته في برنامج نور، واستعراض الملاحظات من الزيارات الإشراقية للميدان، ونتائج اللجنة المشكلة لتصنيف غياب الطلاب بالمرحلة الابتدائية، وضرورة متابعة إعداد إحصائية يومية بالحضور والغياب للطلاب والطالبات في المدارس، والتأكيد على متابعة تنفيذ الخطة على المدارس الأهلية.