رئيس أرامكو التنفيذي: سوق النفط تتجه للتوازن

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أكد رئيس شركة أرامكو التنفيذي أمين الناصر ، خلال مشاركته في القمة العالمية الـ18 للنفط في باريس، ، اليوم الخميس، أن سوق النفط تتحركصوب استعادة التوازن مدعومة بتحسّن العوامل الأساسية للعرض والطلب واتفاق خفض المعروض بقيادة “أوبك”.

وقال في تغريدات نشرها الحساب الرسمي للشركة: “بينما تستعيد أسواق النفط العالمية توازنها، يجب ألا تطغى العوامل قصيرة المدى على الحاجة إلى استثمارات طويلة الأمد”

وأضاف “العوامل بعيدة المدى هي المؤثر الحقيقي في السوق، وليست سيناريوهات ذروة الطلب على النفط والموارد غير المستغلة المستبعده”.

وقطع الناصر، أن “ذروة الطلب على النفط” لن تلوح في الأفق خلال العقود القليلة القادمة، ويجب استغلال كافة مصادر الطاقة لتلبية الطلب المرتفع،مؤكدا أن تحضيرات الطرح العام الأولي تمضي قدماً كما هو مخطط لها.