العدد 21919 29 ابريل 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الأميرة بسمه آل سعود سفيره للسلام

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الأميرة بسمه آل سعود سفيره للسلام
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جدة – البلاد

منحت المنظمة الدبلوماسية العالمية لحقوق الإنسان wdhpi  صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود شهادة سفيرة للسلام لعام 2016 ، تقديرا من المنظمة لجهود سموها الإنسانية والخيرية في كافة المحافل الدولية والإقليمية  .

وتتبنى سمو الأميرة بسمة ، نشاطا انسانيا واسعا في مجال حقوق الإنسان فضلاً عن أنها صاحبة أطروحة المسار الرابع التي تنادي باحترام حقوق الإنسان وقيم المواطنة  المرتكزة على القيم الإنسانية النبيلة  المتمثلة بالمساواة وعدم التمييز وتعزيز الأمن والسلم الاجتماعي حيث لاقت تلك  الأطروحة الإنسانية أصداء ايجابيه واسعة لدى الأوساط العربيه والغربية  في جميع دول العالم

وقام رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بجامعه الدول العربية  السفير الدكتور امجد شموط  بتسليم سموها شهادة السفير في مكتبها بالرياض بتاريخ 23 أبريل 2017

بسمة

جدير بالذكر أن المنظمة  والمسجلة لدى الجمهورية الأوكرانية  والمملكة الأردنية الهاشمية تمنح لقب سفراء السلام وحقوق الإنسان للقيادات العربية الناشطة في مجال العمل الإنساني والخيري

ويشار إلى أن المنظمة  ولأول مره تمنح لقب سفير السلام  لشخصية  من المملكة العربية السعودية .

ويأتي اختيار سمو الأميرة بسمة آل سعود سفيرة للسلام ، تبعا لدورها العالمي في تسليط الأضواء العالمية ، وهو يعد مؤشرا لنجاح رسالتها الانسانية التي  تمثلت بأطروحة مسار القانون الرابع .

التصنيف: محليات

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