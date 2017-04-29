كوريا الشمالية تجري تجربة صاروخية جديدة

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أجرت كوريا الشمالية اليوم السبت اختبارا لإطلاق صاروخ باليستي في منطقة شمالي عاصمتها بيونغ يانغ ، فيما قالت مصادر أن هذا الاختبار فشل.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء نقلا عن الجيش أن كوريا الشمالية أجرت تجربة صاروخ باليستي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بالتوقيت المحلي من منطقة شمالي العاصمة بيونجيانج.

ولم ترد تفاصيل فورية بشأن الصاروخ أو مساره، إلا أن الوكالة عادت لتستند إلى مصادرها ثانية لتوضح أن الصاروخ أنفجر في الجو بعد ثوان من إطلاقه.