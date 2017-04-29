أمير جازان يتابع تداعيات التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة

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وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ، أمير منطقة جازان، خلال متابعته تداعيات وآثار التقلبات الجوية التي شهدتها المنطقة ، بتفعيل خطط الحماية والسلامة حفاظاً على الأرواح والممتلكات , مع إحاطة سموه أولاً بأول بأي مستجدات

وشهدت منطقة جازان أمس عواصف ترابية ورياح شديدة وهطول أمطار متفرقة ومتوسطة إلى غزيرة على بعض المحافظات والمراكز والقرى

وأطمأن سموه على أوضاع المواطنين والمقيمين واستعدادات الجهات ذات العلاقة لمواجهة أي طارئ

وأوضح المتحدث الرسمي بالإمارة علي بن موسى زعلة أن سمو أمير منطقة جازان على تواصل مع محافظي المحافظات وأمين المنطقة ومديري الدفاع المدني والطرق والنقل والشؤون الصحية وهيئة الهلال الأحمر والأجهزة الأمنية والقطاعات الحكومية ذات العلاقة للاطلاع على تطورات الموقف والتأكيد على الجميع بضرورة التواجد الميداني ومضاعفة الجهود وتوفير المعدات والآليات و الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة للتعامل مع مثل هذه الظروف واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة