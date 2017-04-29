وفاة 3 فتيات اختناقاً في حريق شقة بمكة

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لقيت 3 فتيات حتفهن، وأصيبت أخرى جراء تعرضهن لاختناق بسبب حريق اندلع فجر اليوم السبت، في شقة بحي الحسينية في مكة المكرمة.

وأفاد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة الرائد نايف الشريف، أنه في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم السبت تلقوا بلاغاً يفيد بوقوع حادث حريق في شقة بحي الحسينية خلف مجمع المدارس.

وأشار إلي أن الحادث كان عبارة عن اشتعال النار في غرفة تقع بالدور الأول من عمارة مكونه دورين مأهولة بالساكنين

وقال “تمت السيطرة على الحادث واخماده ونجم عنه وفاة 3 فتيات في العقد الثاني من العمر “سعوديات الجنسية” وجدوا في إحدى غرف الشقة موقع الحادث”.

وأضاف الشريف أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.