وزارة المالية تبدأ التسجيل الفعلي لأدوات الدين العام عبر “تداول”
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أعلنت وزارة المالية، بدء التسجيل الفعلي لأدوات الدين العام بمركز إيداع الأوراق المالية عبر منصة السوق المالية السعودية “تداول”، اعتباراً من اليوم الأحد، وذلك عطفاً على بيان الوزارة بتاريخ 9 / 1 / 1438 هـ الموافق 10 / 10 / 2016 م، الذي أُعلن بموجبه تنفيذ مبادرة إنشاء مكتب إدارة الدين العام بالوزارة، وقرار تسجيل وإدراج وتداول إصدارات الدين العام بشكل تدريجي.
وقال المتحدث باسم مكتب إدارة الدين العام، إنّ هذه الخطوة تندرج ضمن المبادرات التي يتم اعتمادها لتعزيز دور مكتب إدارة الدين العام بالتوازي مع التوصيات الطموحة لرؤية المملكة 2030 الرامية لترسيخ حضور المملكة في الأسواق المالية المحلية والعالمية.
الوسوم:تداول, وزارة المالية
التصنيف: محليات
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