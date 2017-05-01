العدد 21921 01 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

مدني الطائف يحذر من الاقتراب من مجاري الأودية ومواقع تجمع مياه الأمطار

0 تعليق 38 مشاهدة
مدني الطائف يحذر من الاقتراب من مجاري الأودية ومواقع تجمع مياه الأمطار
شارك عبر واتساب

حذرت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف المواطنين والمقيمين من الاقتراب من مجاري السيول والأودية ومواقع تجمع المياه التي تخلفها الأمطار .

وأوضح المتحدث الإعلامي بالإدارة العامة للدفاع المدني بالمحافظة العقيد ناصر بن سلطان الشريف، أنهم تقلوا تنبيه متقدم من مصلحة الأرصاد وحماية البيئة, يشير إلى استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطه تحد من الرؤية الأفقية على محافظة الطائف والأجزاء المجاورة لها .

وأهاب بالمواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وعدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق، واتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني

الوسوم:,

التصنيف: محليات

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق