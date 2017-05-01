استشارية لـ(البلاد): التجاوزات في دور رعاية الفتيات تُنشئ جيل فاقد للهوية

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جدة – ليلى باعطيه

أثارت موظفة سابقة في دار رعاية الفتيات في العاصمة الرياض، ونزيلة سابقة بالدار الجهات المختصة لفتح تحقيقاً تجاه تصريحاتهم حول التعري الذي يحدث للنزيلات بهدف تفتيشهن

فيما كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر حسابها في تويتر عن تشكيلها لجنة من المختصين لتباشر عملها منذ ورود معلومات بالأمس للتحقق مما ذكر عن مؤسسة رعاية الفتيات، وقطعت بعدم سماحها حدوث أي تجاوزات.

في الأثناء أعلنت “هيئة حقوق الإنسان”، أنها باشرت التحقيق في تجاوزات مؤسسة رعاية الفتيات في العاصمة الرياض، لاتخاذ الإجراءات النظامية في الحادثة.

وأوضحت الاستشارية الأسرية عبير باكدم لـ”البلاد” أنه من خلال اطلاعها على أنظمة دور الرعاية وإشرافها على عدد من الفتيات فيها أن الضرر الواقع عليهم بسبب التنشئة الخاطئة والتجاوزات التي تعرضوا لها يُنشِئ لنا جيل ضائع فاقد القيمة والهوية الصحيحة مما يؤدي لقيامهم بممارسات محرمة دينياً تنافي كل القيم الاخلاقية والانسانية”