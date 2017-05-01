التجديد لـ 332 معلماً بـ “مدارس الخارج”وإنهاء تكليف 182

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أصدر وكيل وزارة التعليم “بنين” الدكتور نياف الجابري الاثنين قراراً بتجديد إيفاد 332 معلماً موفداً للعمل في بعض الدول والأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج للعام الدراسي المقبل 1438 / 1439هـ لمدة عام دراسي.

وطالب القرار مديري الأكاديميات والمدارس ومشرفي البعثات التعليمية في بلدان الإيفاد إبلاغ المعلمين المجدد إيفادهم بالمباشرة مع بداية العام الدراسي المقبل وشملت جهات الإيفاد جمهورية غانا، ومركز الملك عبدالعزيز في تاجوره، وهونج كونج، والمدارس السعودية في فينا، ومملكة البحرين، وجيبوتي، والمدرستين السعوديتين في الجزائر وجيبوتي، وعدد آخر من الأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج.

وشدد القرار على عدم قبول الاعتذار عن الإيفاد بعد المباشرة إلا بنهاية العام الدراسي.

في السياق أصدر الدكتور الجابري قراراً بإنهاء تكليف 182 معلماً موفداً للتدريس في عدد من الدول والأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج شملت المدارس السعودية في إسطنبول، وإسلام أباد، وأنقره، وباريس، وبكين، وجيبوتي، وفينا، وكراتشي، ومدريد، وموسكو، ونيودلهي، وبرلين، وجمهورية القمر المتحدة، والمالديف، والنيجر، وأندونيسيا، وبوركينافاسو، وغانا، وروما، ومملكة البحرين.