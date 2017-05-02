العيادات السعودية تقدم علاج الأسنان لـ312 سورياً في “الزعتري”

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قدمت عيادة طب الأسنان التابعة للعيادات التخصصية السعودية في مخيم الزعتري العلاج المناسب لـ 312 حالة مرضية من الأشقاء اللاجئين السوريين وذلك خلال الأسبوع 225 .

وأوضح رئيس قسم عيادات طب الأسنان في العيادات التخصصية السعودية الدكتور محمد الفارس أن الاحتياج الكبير لوجود عيادة تهتم بمعالجة الأسنان داخل مخيم الزعتري هو أمر ضروري وأساسي لما تقتضيه الحاجة الماسة هناك حيث يصعب تأمين مثل هذه المراكز الشاملة في مخيمات اللجوء بسبب ارتفاع التكلفة وصعوبة تأمين المعدات الحديثة ، مضيفاً أن العيادات السعودية تقوم بمعالجة معظم الحالات المرضية التي تخص الأسنان من التسوس والتهابات اللثة ومتابعتها حتى ينعم الشقيق السوري بأفضل حالة سنية ممكنة .

بدوره أكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان أن الحملة السعودية ومن خلال عياداتها التخصصية داخل مخيم الزعتري تسعى لتحقيق أكبر قدر ممكن من المحافظة على صحة الشقيق السوري وهو ما يتضح من البرامج الصحية التي تنفذها الحملة مثل “شقيقي صحتك تهمني ” “شقيقي صحتك غالية ” “نمو بصحة وأمان ” إضافة إلى تقديم أفضل رعاية إنسانية بكافة المحاور الإغاثية للشقيق السوري.