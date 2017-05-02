النفط ينخفض مع زيادة الإنتاج

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انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، مع زيادة الإنتاج التي أججت المخاوف من ألا تسهم تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) كثيراً في تقليص الفجوة بين العرض والطلب في السوق المتخمة بالمعروض.

وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم يوليو 18 سنتاً ما يوازي 0.4 في المئة إلى 51.34 دولار للبرميل بحلول الساعة (06:31 بتوقيت جرينتش) بعدما أغلق منخفضاً 53 سنتا أمس الاثنين.

ونزل الخام الأمريكي في عقود يونيو 20 سنتاً ما يعادل 0.4 في المئة إلى 48.64 دولار للبرميل. وكان الخام هبط لأقل مستوى في شهر عند 50.45 دولار الأسبوع الماضي بعد استئناف تشغيل حقلين نفطيين كبيرين في ليبيا.

وتضرر النفط جراء نفاد صبر السوق بسبب بطء وتيرة تراجع المخزونات حتى بعد اتفاق كبار منتجي النفط على خفض الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2017.

ومن المتوقع أن تسجل مخزونات الخام الأمريكية تراجعاً للأسبوع الرابع علي التوالي من مستوى قياسي مرتفع في نهاية مارس ولكن المخزونات لا تزال أعلى نحو عشرة في المئة عن مستوياتها في نهاية العام وفقا لحسابات رويترز.

ووجد النفط بعض الدعم في بيانات أظهرت أن إنتاج النفط الروسي انخفض قليلا إلى 11 مليون برميل يومياً في أبريل مقارنة مع 11.05 مليون برميل يومياً في مارس.