الجدعان: المملكة تتمتع بمركز مالي متين في ظل توافر الاحتياطات المالية

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أكد وزير المالية محمد الجدعان ، أن المملكة العربية السعودية تتمتع بمركز مالي متين في ظل توافر الاحتياطات المالية.

وقال الجدعان خلال افتتاحه لمؤتمر «يورومني السعودية 2017» في دورته الـ12 في مدينة الرياض صباح اليوم الثلاثاء ، إن الناتج المحلي والإجمالي تضاعف على مدى السنوات الــ10 الماضية، مشيراً إلي أن السياسات الحكومية ستركز على تحسين المناخ الاستثماري في القطاع الخاص ودعم تنافسية الشركات السعودية في الأسواق المحلية والدولية.

وأكد الجدعان أن هناك ضمانات لتفعيل دور القطاع الخاص في دعم النشاط الاقتصادي وقد تم تحديد حزمة تحفيزية بقيمة٢٠٠ مليار ريـال على مدى أربع سنوات