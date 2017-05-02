تعليم الرياض يفتح باب التسجيل في حركة النقل الداخلي

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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض عن فتح باب تحديث البيانات وتسجيل الرغبات في حركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية وغير التعليمية في مدارس البنين والبنات للعام الدراسي 1437/1438هـ والتي تستمر حتى تاريخ 18/8/1438هـ

ووجهت إدارة التعليم بالرياض تعميماً لجميع الإدارات والأقسام ومكاتب التعليم والمدارس ومعاهد ومدارس التربية الخاصة ( داخل مدينة الرياض وخارجها).

وقال المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض د. عبدالله المانع أن على شاغلي الوظائف التعليمية وغير التعليمية ضرورة تحديث البيانات وتسجيل رغبات النقل المتاحة عبر موقع الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة (بوابة الرياض التعليمية) www.riyadhedu.gov.sa – شؤون المعلمين- تحديث البيانات والنقل الداخلي ، مشيرا أن الإدارة قد حددت جدولاً زمنياً لأعمال تحديث البيانات وحركة النقل الداخلي حيث تم فتح النظام والبدء بتحديث البيانات وتسجيل الرغبات لجميع شاغلي وشاغلاتت الوظائف التعليمية وغير التعليمية وجميع المدارس (حكومية وأهلية) وجميع مكاتب التعليم وجميع الإدارات والأقسام في تاريخ 04/08/1438هـ ويغلق بنهاية دوام يوم 18/08/1438هـ وحددت آخر موعد للإنسحاب من حركة النقل في 28/08/1438هـ وطباعة استمارة الرغبات وبيان طالبي وطالبات النقل بعد إقفال صفحة تسجيل الرغبات في 29/08/1438هـ.

ودعا المانع الجميع الالتزام بالتوقيت المحدد مشيرا إلى أن الإدارة تسعى إلى توفير مناخ تربوي ملائم حيث حرصت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض على راحة جميع العاملين في الميدان التربوي وتحقيق مستوى جيد من الاستقرار ليكون خير معين في أداء الرسالة وذلك بتهيئة فرص اختيار الجهة التي يرغبونها وتسهيل إجراءات ومتطلبات أعمال الحركة إلكترونياً التي لا تتطلب مراجعة الإدارة