الرياض.. الإطاحة بـ”حدث” مارس التفحيط بالحديقة العامة في الزلفي

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أطاحت الجهات الأمنية بشرطة منطقة الرياض بمفحط ظهر في مقطع فيديو وهو يمارس التفحيط داخل حديقة عامة لمحافظة الزلفي.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض انه من خلال متابعة شرطة المنطقة لمواقع التواصل الاجتماعي فقد تم رصد مقطع فيديو يظهر فيه احدهم يمارس التفحيط داخل حديقة عامة بمحافظة الزلفي مستهتراً بالممتلكات العامة ومخالفاً للنظام والآداب وقد لقي هذا الفيديو ردود أفعال غاضبه لدى أفراد المجتمع مطالبين بالأخذ على يده وضبطه.

وقال “عليه فقد عملت شعبة دوريات الأمن وشعبة التحريات والبحث الجنائي بمحافظة الزلفي على تحديد هوية قائد المركبة مما أسفر عن ضبطه ( حدث سعودي ) تم إيداعه دار الملاحظة الاجتماعية بالمحافظة وإحالة أوراقه لفرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمحافظة لمعالجة مخالفته حسب الاختصاص.

ودعا الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة أولياء الأمور بملاحظة أبنائهم حرصاً على سلامتهم تجنباً لوقوع أبنائهم تحت طائلة العقاب.