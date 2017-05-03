إزالة أربعة مصانع فحم عشوائية بمكة المكرمة

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أزالت بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة, أربعة مصانع فحم مخالفة بمخططات ولي العهد رقم (9) .

وأوضح رئيس البلدية المهندس ممدوح بن محمد عراقي, أن عددًا من العمالة المخالفة يقومون بتحويل بعض المواقع إلى مصانع عشوائية للفحم بشكل متكرر برغم الإزالات السابقة

وأشار إلي أنه تم على إثر ذلك التنسيق مع الجهات الأمنية, حيث تم الوقوف على المخالفات وإزالتها حسب النظام

وقال أن مصانع الفحم تشمل مواقع عشوائية تستخدم لهذا الغرض بطرق غير نظامية وتشكل خطراً على الصحة العامة

وأضراراً بالغة على البيئة بما تسببه من انبعاثات غازية ضارة، إضافة إلى كونها مقامة في مواقع غير مخصصة لهذا الغرض .

وأكد حرص البلدية على تطبيق الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالصحة العامة والإصحاح البيئي

ومتابعة جميع المواقع وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على صحة وسلامة المواطنين

وشدد على أن البلدية تكثّف نشاطها الرقابي للقضاء على جميع الظواهر التي تشكل خطراً على البيئة .