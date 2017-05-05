القبض على معتل نفسي اعتدى على رجال أمن الحرم المكي

شارك عبر واتساب

ألقت القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، القبض على شخص ثلاثيني قاوم رجال الأمن بسلاح أبيض أثناء أداء صلاة فجر اليوم الجمعة.

وقال الناطق الإعلامي للقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام الرائد سامح السلمي أنه في فجر هذا اليوم الجمعة 1438/8/9هـ ومن خلال غرفة المراقبة التلفزيونية بغرفة العمليات لاحظ رجال الأمن شخص في العقد الثالث من عمره يتجول في سطح الحرم أثناء الصلاة.

وأضاف السلم، أنه عند مباشرة رجال الأمن للتأكد من وضعه قاوم رجال الأمن بسكين صغيره كانت بحوزته وتسبب في إصابات بسيطة لرجال الأمن وتمت السيطرة عليه كما أشار إلى معاناته من إعتلالات نفسية ليجري إحالته إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات.