العدد 21927 07 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

السيول تعطل حركة المرور في نيويورك

0 تعليق 102 مشاهدة
السيول تعطل حركة المرور في نيويورك
شارك عبر واتساب

هطلت أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على مدينة نيويورك أمس (الجمعة)، وأحدثت سيولاً جارفة تسببت في تعطيل حركة المرور وتنقل المواطنين.

وأصدرت الهيئة الوطنية للطقس تحذيراً من حدوث سيول في معظم مناطق المدينة وعدد من ضواحيها، في ظل موجة من اضطراب الطقس تمتد عبر قطاع كبير من الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، وهطول أمطار وصل منسوبها إلى ثلاث بوصات.

وقال مكتب إدارة الطوارئ في نيويورك: “إن الأمطار أدت إلى إغلاق طريق وست سايد هايواي في مانهاتن وتسببت في شلل مروري”.

وعانت العديد من رحلات الطيران من وإلى نيويورك من التأخير، كما اضطرت شركات الطيران لإلغاء بعض الرحلات.

الوسوم:,

التصنيف: دولية

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق