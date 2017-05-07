وزارة التجارة تطلق نظاماً يقضي على حالات الغش في الوقود

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أطلق وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي اليوم الأحد ، نظام فحص ومعايرة مضخات الوقود الالكتروني وذلك في خطوة تهدف للقضاء على حالات خلط البنزين والغش الواردة فيه.

وذكرت الوزارة بأنه سيتم تطبيق القرار بشكل إلزامي على جميع المحطات الجديدة

وطرحه على مرحلتين للمحطات القائمة الأولى بشكل اختياري، والثانية بشكل إجباري في 1439/1/1هـ.

ويهدف نظام فحص ومعايرة مضخات الوقود إلى رفع كفاءة عمل المحطات

والتأكد من سلامة وجودة الوقود المقدم للمستهلك عن طريق بوابة إلكترونية تقدمها وزارة التجارة والاستثمار

يتم من خلالها طلب معايرة المضخات واختبار جودة الوقود المقدم في المحطات (بنزين، ديزل، كيروسين)، بشكل دوري.