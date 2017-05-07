الحكومة اليمنية تقود مساعي لإعادة تأهيل وتطوير حقول إنتاج النفط

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دعا رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر الجهات المختصة في بلاده إلى سرعة إعادة تأهيل وتطوير حقول الإنتاج النفطي وضمان عودة الإنتاج إلى وضعه قبل الحرب التي ‏أشعلتها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.‏

وأشار بن دغر -خلال ترؤسه أمس في مدينة الرياض اجتماعاً للجنة العليا لتسويق ‏النفط الخام في بلاده- إلى أن تلك المساعي تأتي كمرحلة أولى تمهيداً لتنفيذ خطط تطويرية ‏تضمن الاستفادة من الإمكانات المتاحة في قطاع النفط.‏

وبحث الاجتماع الوضع الحالي للقطاع النفطي في اليمن والرؤى والمقترحات لتجاوز ‏ومعالجة التأثيرات التي لحقت به خلال الحرب التي أشعلتها الميليشيا الانقلابية قبل طردها من ‏المحافظات النفطية بدعم من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية ‏السعودية.‏

ووجه رئيس الوزراء اليمني، وزارة النفط والجهات المعنية بإعداد تقارير ‏تشخيصية حول وضع القطاع النفطي الحالي والمعالجات العاجلة المقترحة لرفع مستوى ‏الإنتاج وتقديمها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها واتخاذ ما يلزم.‏