تسمية مصنع كسوة الكعبة بمجمع الملك عبدالعزيز
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أكد الرئيس العام عبدالرحمن السديس بأنه صدرت الموافقة السامية الكريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله -على تسمية مصنع الكسوة بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة.
وأوضح الرئيس العام بهذه المناسبة أن صدور هذه الموافقة الكريمة يأتي انطلاقاً من مكانة الكعبة المشرفة في هذا الدين ومنزلتها في نفوس المسلمين فهي قبلتهم ومهوى أفئدتهم وفيها قيام أمورهم وانتظام مصالحه
الوسوم:كسوة الكعبة
التصنيف: محليات
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