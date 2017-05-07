خادم الحرمين يتسلم وسام الشرف من رئيس جمهورية سيراليون

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تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من رئيس سيراليون آرنست كروما وسام الشرف تقديرا لجهوده في صون السلام العالمي والدفاع عن الإسلام ، وذلك في قصر السلام بجدة اليوم الأحد.

وعقد خادم الحرمين الشريفين جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس السيراليوني ، بحثا من خلالها العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

حضر جلسة المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد الوزير المرافق، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى غينيا وسيراليون سليمان بن صالح الفريح.

كما حضرها من الجانب السيراليوني، معالي وزير الخارجية الدكتور سامورا كمارا، ومعالي وزير المالية مومودو، كارجبو، ومعالي وزير المعادن، مينكايلو مانصاري، ومعالي وزير التعليم الدكتور مينكا يلوباه، ومعالي وزير الإعلام محمد بانجورا، وسفير السيراليون لدى المملكة محمد سيلا كارجيو.