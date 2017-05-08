الطقس.. توقعات باستمرار هطول الأمطار على معظم المناطق بالمملكة
شارك عبر واتساب
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الاثنين استمرار هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية على مناطق نجران ، جازان ، عسير الباحة تمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة. في حين تكون السماء غائمة الى غائمة جزئياً مع هطول امطار رعدية مسبوقة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض ، الشرقية ، القصيم ، حائل ، المدينة المنورةتمتد الى الأجزاء الجنوبية من الحدود الشمالية.
الوسوم:الطقس
التصنيف: محليات
التعليقات