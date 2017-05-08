“الشورى” يطالب بتقليص الفارق بين الأذان والإقامة إلي “5” دقائق في المساجد القريبة من الأسواق

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طالب مجلس الشورى في جلسته اليوم الاثنين وزارة الشؤون الإسلامية بدراسة تحديد الفارق الزمني بين الأذان والإقامة في المساجد القريبة من الأسواق والمجمعات التجارية بخمس دقائق.

ودعا المجلس الوزارة لزيادة الاعتمادات المالية السنوية لمكافآت الأئمة والخطباء والمؤذنين وخدم المساجد، وأعمال الوزارة الدعوية في الداخل والخارج، كما طالبها بالتنسيق مع وزارتي المالية والخدمة المدنية لتحويربعض الوظائف الشاغرة في كادرالتدريس وفق احتياج الوزارة.

كما طالب مجلس الشورى وزارة الشؤون الإسلامية برفع كفاءة الإنفاق التشغيلي للوزارة بما ينسجم مع برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ ورؤية المملكة ٢٠٣٠، و بتطوير البوابة الإلكترونية وتفعيل التطبيقات الإلكترونية بما يمكنها من التفاعل مع كل مايردها من آراء، وحث مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف على الإسراع في إنجاز طباعة القرآن الكريم بطريقة برايل للمكفوفين.