جولة جديدة من محادثات جنيف حول سوريا في 16 مايو

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أعلن مكتب المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، أمس الاثنين، أنه من المقرر أن تبدأ جولة جديدة من محادثات السلام السورية برعاية الأمم المتحدة الأسبوع المقبل في جنيف.

وأشارت الأمم المتحدة في بيان إلى أن “مبعوثها الخاص ستيفان دي ميستورا سيستأنف المحادثات بين الأطراف برعاية الأمم المتحدة في جنيف في 16 أيار/مايو 2017”.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من توقيع اتفاق بين روسيا و تركيا و إيران في العاصمة الكازاخية، آستانة، يقضي بإنشاء “مناطق لتخفيف التصعيد” بين الأطراف، تهدف إلى تعزيز وقف لإطلاق النار كان دخل حيز التنفيذ في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وكان دي ميستورا، قد أشاد بالاتفاق، واصفا إياه بـ”الخطوة الإيجابية المهمة والواعدة في الاتجاه الصحيح” لتخفيف التصعيد.

وقال مكتب ستيفان دي ميستورا، أمس الاثنين، إن الوسيط الأممي أعرب عن أمله الأسبوع الماضي في أن اتفاق آستانة “سينفذ بالكامل، الأمر الذي سيخفف التصعيد العنيف بشكل كبير، ويساعد في تشكيل بيئة مواتية للمحادثات السياسية بين الأطراف في جنيف”.