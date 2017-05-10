شرطة الرياض تضبط 3 فلبينيين متهمين في قضية قتل

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أفلحت شرطة العاصمة الرياض، في القبض على ثلاثة وافدين من الجنسية الفلبينية مطلوبين في قضية قتل بالمنطقة الشرقية، بعد فرارهم خارج المنطقة.

وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، في بيان، أنه في إطار التعاون المشترك بين شرط المناطق تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من ضبط ثلاثة وافدين من الجنسية الفلبينية مطلوبين على ذمة قضية قتل بالمنطقة الشرقية وارتكابهم الفرار إلى خارج المنطقة.

وكانت الجهة المختصة بشرطة منطقة الرياض، قد تلقت معلومات من شرطة المنطقة الشرقية تشير إلى تواجد المتهمين المطلوبين لديها على ذمة قضية مقتل وافد فلبيني بالقرب من هجرة خريص، على إثره قامت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة بجملة من الإجراءات البحثية أسفرت بفضل الله عن تحديد مكان تواجدهم وضبطهم في حي السلي بالرياض.

وتابع المتحدث الإعلامي بشرطة الرياض، أنه تم التحفظ على المتهمين وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة رهن استكمال إجراءات تسليمهم للجهة الطالبة لإكمال اللازم بحقهم حسب الاختصاص.