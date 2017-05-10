وزارة العمل تتلقى “4907” طلباً للتسجيل في خدمة “وصال”

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تلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عدد 4907 طلباً للتسجيل في خدمة “وصال” التي أطلقتها الوزارة الشهر الماضي، وتهدف إلى الوصول إلى المتعففين.

وأفاد المشرف العام على وكالة الضمان الاجتماعي في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية د. عبدالعزيز الفريان، أنه تم قبول 634 طلبًا من فريق العمليات، فيما تم قبول 165 طلبًا بشكل مبدئي من قبل المكاتب، ويجري الآن التحقق من أهلية الاستحقاق من قبل مكاتب الضمان حسب النطاق الجغرافي، في حين تم حذف 9 طلبات لعدم رغبة الشخص المتعفف، مشيرا إلى أنه تم قبول 52 طلبا بشكل نهائي.

وأشار الدكتور الفريان، إلى أن من مجموع الطلبات التي تلقتها الوزارة منذ تدشين الخدمة والتي بلغت 4907 طلبات، منها 3174 طلبًا لمتعففين من الذكور، و1733 لمتعففات من الإناث، لافتا إلى أن منطقة مكة المكرمة هي أكثر مناطق المملكة في عدد الطلبات، حيث بلغت 1336 طلبا، تليها منطقة الرياض 1101 طلب، ثم منطقة عسير ب510 طلبات.