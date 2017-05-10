خادم الحرمين يدعو أميري الكويت وقطر لحضور القمة الخليجية الأمريكية والقمة الإسلامية الأمريكية

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وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – رسالة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت تضمنت دعوته لحضور القمة الخليجية الأمريكية والقمة العربية الإسلامية الأمريكية اللتين تستضيفهما المملكة العربية السعودية .

قام بتسليم الدعوة معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد خلال استقبال سمو أمير دولة الكويت لمعاليه في قصر بيان اليوم .

حضر الاستقبال نائب وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح الصباح .

كما وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – رسالة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر تضمنت دعوته لحضور القمة الخليجية الأمريكية والقمة العربية الإسلامية الأمريكية اللتين تستضيفهما المملكة العربية السعودية .

قام بتسليم الدعوة معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي خلال استقبال سمو أمير دولة قطر لمعاليه اليوم في مكتبه بالديوان الأميري .