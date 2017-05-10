سفارة المملكة توضح ملابسات تعليق إيطاليا لاتفاقية الشنغن

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أكدت سفارة المملكة في روما أن تعليق اتفاقية الشنغن مؤقتاً من اليوم الأربعاء إلى 30 مايو المقبل لا يعني منع دخول حاملي تأشيرة الشنغن إلى الأراضي الإيطالية بل يعني إعادة نقاط التفتيش ونقاط تفقد الجوازات لجميع الركاب والمسافرين بين الدول الأعضاء بنظام الشنغن في جميع المنافذ الحدودية.

ودعت المواطنين للتأكد من حمل جميع المستندات والهويات الشخصية اللازمة عند التوجه إلى المطارات والمنافذ الحدودية والتأكد أيضاً من الوصول إلى المطار بوقت كافي قبل موعد الرحلة تجنباً لتسبب زحام نقاط التفتيش في ضياع موعد الطائرة.