بالفيديو.. مواطن يحاول مصالحة زوجته داخل المدرسة بطريقة غريبة.. وادارة التعليم تحقق

شرعت إدارة التعليم بمنطقة الجوف في فتح تحقيق حول مقطع فيديو متداول يظهر قيام أحد الأشخاص بتزيين أحد الفصول الدراسية في مسعى منه لمصالحة زوجته داخل المدرسة التي تعمل بها

وانتشر مقطع الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي وبصفة خاصة على “تويتر” حيث أظهر المقطع قاعة المعلمات بإحدى المدارس التابعة لقطاع صوير بتعليم الجوف، وقد نُثرت على أرضيتها ورود ورتبت بشكل كامل في حين دشن المغردون وسماً أطلقوا عليهم اسم ” #زوج_يصالح_زوجته_بالمدرسة” وتباينت ردود الأفعال ما بين مؤيد ومستهجن لمثل تلك الخطوة التي قالوا أنها لا يمكن أن تتم في مؤسسة تعليمية

في الأثناء أكد المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف عبدالعزيز بن سعود النبط أن إدارة التعليم فتحت تحقيقاً في مقطع فيديو المتداول مشدداً على رفض الإدارة استغلال المنشآت التعليمية لتحقيق مصالح شخصية