مصرع “8” أشخاص جراء زلزال ضرب شمال غرب الصين

شارك عبر واتساب

ضرب زلزال بقوة 5ر5 درجات على مقيار ريختر منطقة شينجيانغ الواقعة شمال غرب الصين.

وذكرت وكالة “شينخوا” للأنباء صباح اليوم، أن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم جراء الزلزال، وأن 11 شخصًا أصيبوا أيضًا

وأشارت إلى أن العديد من المباني تشققت أو انهارت بالزلزال.

وقالت الإدارة الصينية للزلازل، إن الزلزال وقع في مقاطعة تاكسكورجان النائية بمدينة كاشجار على عمق ثمانية كيلومترات.

وكثيرًا ما تتعرض منطقة شينجيانغ لزلازل، تتسبب غالبيتها في أضرار محدودة.