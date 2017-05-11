في مرحلته التجريبية الثانية.. قطار الحرمين يصل جدة نهاية شهر رمضان المقبل

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جدة:عادل بابكير

علمت “ البلاد ” من مصادر موثوقة أن قطار الحرمين السريع سيصل إلى محطة جدة نهاية شهر رمضان المقبل في مرحلته التجريبية الثانية قادما من المدينة المنورة بعد انتهاء المرحلة التجريبية الأولى والتي كانت ما بين رابغ والمدينة المنورة .

وأكدت المصادر أنه تم الانتهاء من تمديد القضبان والكيابل الكهربائية في الطريق وأن جميع الأعمال التي تقوم به الشركات القائمة بالمشروع من تمديد قضبان وكيابل من رابغ وحتى محطة جدة انتهت وسيكون الموعد المحدد لتشغيل القطار رسميا في بداية 2018م .

وبينت المصادر بأن المرحلة الأولى لمشروع الأعمال المدنية لقطار الحرمين قد انتهت بطول 450 كيلو متر اشتملت على جسور وعبارات للدواب بالإضافة إلى تحسين وتطوير الجسور الواقعة على طريق الحرمين وهي جسر طريق فلسطين و جسر التحلية و جسر بريمان وجسر النزهة وجسر الدفاع الجوي وجسر مدينة الحجاج ، كما أن العمل لا زال جارياً لاستكمال جسر الملك عبد الله والذي سيربط شرق جدة بغربها ممتدا إلى الكورنيش .

ويربط قطار الحرمين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورا بمحافظة جدة ورابغ ويتضمن 5 محطات ركاب في وسط جدة ومطار الملك عبد العزيز بجدة ، ومكة المكرمة ، والمدينة المنورة ، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ . ويعد مشروع قطار الحرمين السريع أكبر مشروع نقل عام في الشرق الأوسط بعمر افتراضي 120 سنة وبتكلفة تتجاوز الـ62 مليار ريال ، فيما بلغت قيمة انشاء 6 محطات مركزية لتوليد الطاقة الكهربائية نحو ملياري ريال ، وتم نزع 5470 عقارا لصالح المشروع .