مصادرة 21 طناً من الخضروات وإزالة 19 مبسطاً بمدينة بريدة
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نفذت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية الديرة الفرعية والإدارة العامة للنظافة ومركز العمليات والطوارئ بمشاركة لجنة السعودة وعدد من الجهات المختصة حملة رقابية مكثفة في شارع الخالدية وسط مدينة بريدة لمعالجة مظاهر البيع الجائل المخالف والرقابة الصحية والنظافة العامة.
نفذت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية الديرة الفرعية والإدارة العامة للنظافة ومركز العمليات والطوارئ بمشاركة لجنة السعودة وعدد من الجهات المختصة حملة رقابية مكثفة في شارع الخالدية وسط مدينة بريدة لمعالجة مظاهر البيع الجائل المخالف والرقابة الصحية والنظافة العامة.
وأسفرت الحملة عن مصادرة 21 طنا من الخضروات والفواكه لباعة جائلين مخالفين، وإزالة 19 مبسطا، وحجز 15 سيارة بالإضافة إلى إغلاق محلين مخالفين
التصنيف: محليات
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