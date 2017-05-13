بريطانيا: لم يتم التعرف بعد على من يقف وراء الهجوم الإلكتروني الدولي

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أكدت وزيرة الداخلية البريطانية أمبر راد اليوم, أن حكومة بلادها لم تعرف بعد من يقف وراء الهجوم الإلكتروني الدولي الذي وقع أمس وعطل النظام الصحي في المملكة المتحدة.

وقالت راد في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية: إنه “ليس بمقدورنا إبلاغكم بمن وراء الهجوم ، لا يزال هذا العمل جاريا”.

وأضافت: “أن المركز الوطني البريطاني للأمن الإلكتروني يعمل مع هيئة الصحة في البلاد لضمان احتواء الهجوم

بينما تعمل الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة معهما لمعرفة من أين جاء الهجوم”.