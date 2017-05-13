رئاسة شؤون الحرمين تستنكر الأعمال الإرهابية في حي المسورة بالقطيف

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أعرب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس باسمه واسم أئمة وخطباء وعلماء ومدرسي الحرمين الشريفين ومنسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي, عن استنكاره وتألمه للحادث الأليم والأعمال الإجرامية الأثيمة الشنيعة التي استهدفت مشروعا تنمويا بحي المسورة بمحافظة القطيف، الذي أسفر عن مقتل طفل وإصابة عشرة أشخاص من بينها حالات حرجة.

وأكد, أن الشريعة الغراء جاءت لحفظ الدماء وتعظيم شأنها, وأهاب بالجميع الحذر من هذه المسالك الضالة, وتحقيق الأمن بجميع صوره لاسيما على الأنفس والأبدان, منوهاً بخطورة استهداف الأبرياء من رجال أمننا البواسل والأطفال والنساء وكبار السن, وما تسببه من تعريض أمن بلاد الحرمين الشريفين للعبث والفوضى وخرق وحدة شعبه بتصرفات تجسد الفرقة وتذكي الطائفية وتخالف ما سارت عليه هذه البلاد المباركة منذ عهد الإمام المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود – رحمه الله-.

ودعا الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي, شباب الإسلام إلى الامتثال بالكتاب والسنة وفق فهم سلف الأمة والبعد عن تيارات الغلو وسبل التطرف والرد للعلماء الربانيين الراسخين وعدم الاجترار خلف شبهات المبطلين ودعوات المضلين, وأن يكون صفاً مع ولاة أمرهم وعلماؤهم ورجال أمنهم.

وأشاد, بجهود الجهات الأمنية في إحباط مثل هذه الأعمال الشنيعة الإرهابية التخريبية التي تزعزع أمن هذه البلاد وتنشر الذعر بين المواطنين والمقيمين لن تزيد لحمتنا إلا قوة, ومتانة وحدتنا إلا استقراراً وصلابة, وستتهاوى سهام الإرهاب أمام صخرة وحدتنا وتماسكنا قيادةً وشعباً.

وقال الشيخ السديس: لا ننسى الجهات الأمنية في بلادنا من الدعاء والمآزرة, فهم – بعد الله – سبب حفظ أمننا واستقرارنا, وهم العين الساهرة المتربص بالأعداء ليلاً ونهاراً حتى في ساعات القيام والسحر, فلهم منا الشكر والثناء والدعاء.

ودعا الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي, للمتوفين بالرحمة والمغفرة والرضوان وأن يتقبلهم من الشهداء, كما دعا للجرحى بالشفاء والعافية ولولاة الأمر ولأهل المتوفين بحسن العزاء وجبر المصاب وإلهام الصبر والاحتساب وعظم الأجر والمثوبة وأن يحفظ الله بلادنا من عدوان المعتدين وإرهاب الحاقدين المتربصين وأن يديم علينا وعلى بلادنا وبلاد المسلمين الأمن والأمان والاستقرار والاطمئنان إنه سميع مجيب.