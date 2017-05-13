تعطل طائرة الخطوط السعودية المتجهة من الرياض إلى جدة وأنتظار ثلاثة ساعات
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خاص: البلاد
تسبب عطل مفاجئ تعرضت له إحدى طائرات الخطوط السعودية في تأجيل رحلتها رقم 1041 المتجهة من العاصمة الرياض إلي مدينة جدة عصر اليوم السبت
وتعود التفاصيل أنه وأثناء سير الطائرة في مدرج الإقلاع توقفت بشكل مفاجئ مما تسبب في حالة من الخوف أواسط الركاب، فيما أبلغ كابتن الطائرة الركاب بأنه تم تأجيل الرحلة المتجهة لمدينة جدة إلي حين إصلاح العطل الفني الذي أصابها، ومكث الركاب في المطار قرابة الثلاثة ساعات والنصف ريثما توفرت لهم طائرة أخرى .
التصنيف: محليات
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