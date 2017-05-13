العدد 21935 15 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

تعطل طائرة الخطوط السعودية المتجهة من الرياض إلى جدة وأنتظار ثلاثة ساعات

0 تعليق 317 مشاهدة
تعطل طائرة الخطوط السعودية المتجهة من الرياض إلى جدة وأنتظار ثلاثة ساعات
شارك عبر واتساب

خاص: البلاد

تسبب عطل مفاجئ تعرضت له إحدى طائرات الخطوط السعودية في تأجيل رحلتها رقم 1041 المتجهة من العاصمة الرياض إلي مدينة جدة عصر اليوم السبت

IMG_7050

 

وتعود التفاصيل أنه وأثناء سير الطائرة في مدرج الإقلاع توقفت بشكل مفاجئ مما تسبب في حالة من الخوف أواسط الركاب، فيما أبلغ كابتن الطائرة الركاب بأنه تم تأجيل الرحلة المتجهة لمدينة جدة  إلي حين إصلاح العطل الفني الذي أصابها، ومكث الركاب في المطار قرابة الثلاثة ساعات والنصف ريثما توفرت لهم طائرة أخرى .

IMG_7051

1

2

3

 

التصنيف: محليات

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق