وزارة التجارة تضبط 24 منشأة عقارية مخالفة

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أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن ضبط 24 منشأة عقارية مخالفة لنظام المقيمين المعتمدين ، إثر حملة تفتيشية نفذتها في 10 مدن بالمملكة

وشددت الوزارة في تعميم صحفي استمرار حملتها التفتيشية لضمان تطبيق القرار الوزاري رقم 531 بتاريخ 3 / 6 / 1435 هـ، والذي نص على أنه يجب على كل من يمارس مهنة التقييم العقاري الحصول على عضوية الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

ووفقا للوزارة، فقد تنوعت المخالفات لنظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ (1433/7/9هـ) التي ضبطتها فرق الضبط بالوزارة والتي تستوجب العقوبة وفقًا للنظام وهي مزاولة مهنة تقييم العقارات بدون الحصول على ترخيص، أو مزاولة مهنة تقييمها بعد نهاية الترخيص أو شطبه، أو تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة مهنة التقييم خلافا للحقيقة.