جدة تبتهج بقدوم ذوي القدرات الخاصة المشاركين في “حماة الوطن”

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جدة: البلاد

استقبلت جدة مساء أمس السبت فوجاً من ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك لتكريمهم بأداء مناسك العمرة، بعد مشاركاتهم في مبادرات شكرا حماة الوطن، وشكرًا جنود الحرمين الشريفين.

وقال سفير النوايا الحسنة الدكتور عبد العزيز الحافظي أن مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في كافة المحافل الاجتماعية تغرس قيمة كبيرة في نفوسهم بالإضافة إلى تقريبهم من المجتمع .

وأضاف الدكتور الحافظي في إطار مبادرة غذائي علاجي التي أتت لتعزز مفاهيم كثيرة لكثير من المرضى ومن ضمنهم أطفال التوحد الذين يحتاجون لكثير من الرعاية ستنطلق قريبا في المملكة العربية السعودية ببرنامج تقييم شامل لأطفال التوحد وذلك بعد ان انطلقت في كلا من الامارات العربية المتحدة ، مصر ، المغرب ، تونس ، ماليزيا .

وبين مدير عام الشركة المنظمة للمبادرة الاعلامي عادل بابكير أن مبادرة شكرا جنود خادم الحرمين الشريفين والمقدمة من ذوي الاحتياجات الخاصة لجنود الوطن جاءت بفكرة بسيطة تهدف إلى إشراك فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في كافة المحافل الاجتماعية التي تهم الخليج والوطن والمواطن، إضافة إلى شكر جنود الحرمين الشريفين من مختلف القطاعات العسكرية على جهودهم الكبيرة لخدمة هذا الوطن .

وأشار بابكير إلى أن المبادرة بدأت الآن بإشراك فوج سعودي إماراتي قادم من دولة الإمارات لأداء العمرة ومن ثم تقديم الورود لجنود الوطن لأكثر من قطاع عسكري تقديرا لهم ، مؤكدا أن المبادرة تستعد لتقديم حفل كبير يليق بمكانة جنود الوطن في قلوب الجميع ويليق بمكانة ذوي القدرات الخارقة .