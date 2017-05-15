العيادات السعودية تصرف 2289 وصفة طبية للسوريين في الزعتري

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قدمت العيادات التخصصية السعودية، ومن خلال الصيدلية التابعة لها، 2289 وصفة طبية شملت العلاجات المناسبة للحالات المرضية للأشقاء اللاجئين السوريين بمخيم الزعتري، وذلك في أسبوع العمل 227 منذ بدء تقديم الخدمات.

وأوضح المدير الطبي للعيادات الدكتور حامد المفعلاني، أن صيدلية العيادات داخل مخيم الزعتري تمتاز بنوعية وجودة الأصناف العلاجية المتوفرة فيها لعلاج الأمراض المزمنة والسارية، ليستفيد منها أكبر قدر ممكن من اللاجئين السوريين، مضيفاً أن صرف الأدوية يتم بانتظام ووفقاً للتشخيص المناسب الذي يتم من قبل الأطباء المتخصصين داخل العيادات التخصصية السعودية.

من جهته، أكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر السمحان، أن الحملة السعودية تسعى من خلال العيادات التخصصية السعودية داخل مخيم الزعتري لتقديم الخدمات الطبية الشاملة والمتميزة لضمان توفير أعلى معايير الصحة والتخفيف على الشقيق السوري مما يعانيه من آثار سلبية خلفتها الأزمة السورية.