سياحة الطائف تضبط 24 مخالفة بالفنادق والشقق المفروشة

شارك عبر واتساب

ضبطت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمحافظة الطائف 24 مخالفة شملت عدم وجود التراخيص النظامية عند وقوف مراقبي الهيئة، وملاحظات على اشتراطات الأمن والسلامة، وعدم وجود لوحة الأسعار والتصنيف في الاستقبال، وانخفاض مستوى الخدمات المقدمة للعملاء وذلك خلال جولات رقابية ميدانية على قطاع الإيواء السياحي

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف خالد بن حامد القهرة أنه تم الوقوف على أكثر من 70 منشأة للإيواء السياحي في عدد من المواقع الطائف ، ونوه بتجاوب المستثمرين في هذا القطاع والتزامهم بالأسعار المحددة .

وأكد أن الجولات الرقابية للهيئة ستستمر على جميع المواقع بما يسهم في الالتزام بتعليمات الهيئة،وتحسين وتصحيح الخدمات،مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمتابعة الخدمات المقدمة للزوار،والعمل على تحسينها،خاصة وأن الطائف تستقبل خلال المواسم والإجازات والأعياد أعداداً كبيرة من الزوار والسائحين من مختلف مناطق المملكة ودول الخليج في ظل توفر المقومات والإمكانات السياحية لمدينة الطائف .