إغلاق أحد المجمعات التجارية المخالفة بالمدينة المنورة

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أغلقت فرق الإشراف الوقائي بالإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة أحد المجمعات التجارية المخالفة.

وعزا متحدث الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني قرار الإغلاق لوجود عدة مخالفات تهدد سلامة مرتاديه تمثلت في إغلاق مخارج الطوارئ ووجود سكن للعمالة بالموقع وتكدس البضائع في الممرات وإعاقة مسالك الهروب.

وشدد مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالمدينة المنورة العقيد محمد بن عاتق الزايدي أن الحملات التفتيشية التي تقوم بها فرق الإشراف الوقائي تهدف إلى كشف المخالفات التي تهدد الأرواح والممتلكات ولن نتوانى في تطبيق الإجراءات النظامية في حق كل منشأة مخالفة.