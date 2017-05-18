امرأة فيديو “الطلاسم السحرية” في قبضة شرطة الرياض

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الرياض – وليد الفهمي

أوقعت شرطة العاصمة الرياض بامرأة ظهرت في مقطع فيديو باحد المكاتب بالرياض بحوزتها طلاسم سحرية

وأفاد الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه من خلال متابعة شرطة المنطقة لمواقع التواصل الاجتماعي، فقد تم رصد مقطع فيديو تم توثيقه داخل أحد مراكز التصوير شمال العاصمة الرياض، من قبل احد الأشخاص لامرأه مفيدًا عن حيازتها لأوراق تحوي طلاسم سحرية.

وأضاف أن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، تمكنت، بعد جملة من الإجراءات السريعة من ضبطها وامرأة أخرى ادعت أنها هي من زودتها بتلك الأوراق.

ولفت إلى أنه جرى إيداعهما سجن النساء وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.

وسرد مالك المكتبة خالد التركي، تفاصيل الواقعة مفيداً بأنه عند الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم أمس، دخلت امرأة من جنسية عربية إلى المكتبة الواقعة بحي الرائد لتصوير عدد من الأوراق ، مشيراً إلي أنها طلبت من أحد العاملين بالمكتبة تصوير عدد من الاوراق بشكل سري من “فلاش يو اس بي” كان بحوزتها وكان الارتباك سيد الموقف .

وقال التركي أن العامل حضر إليه لكشف الاوراق وسلامتها التأكد قبيل تصويرها حيث فوجئت أنها تحتوي على أسماء أشخاص لأم وابنها وفتاة وأمها مدموجة بشعوذة وطلاسم سحرية لإيقاع الضرر بهم دون الخوف من الله سبحانه” .

وأضاف “قمت بمواجهتها بما تحويه الأوراق والتي قامت هي كذلك بالتنكر انها ليست مرتبكة الا ان الخوف اوقع بها لتقوم بالتوسل الي بعدم الإبلاغ عنها وعدم فضحها وبررت أن الأوراق لا تخصها ولكن تخص امرأة أخرى”

مبينا انه قام بإبلاغ هيئة الأمر بالمعروف عن الحادثة والاحتفاظ بالفلاش الذي كان بحوزتها موكدا ان ما قام به لحماية المجتمع من شر السحر والشعوذة .

من جهة اخرى اكد المستشار والمحامي والمحكم عبدالكريم بن سعود القاضي لـ”البلاد” ان الأنظمة السعودية تتعامل بحزم مع قضايا السحر والشعوذة في محاكم المملكة ، مشيراً إلي أنه تم طرح مشروعات لنظام مكافحة السحر والشعوذة غلظت العقوبة كما في المادة التاسعة منه والتي نصت على أن يعاقب من ثبت شرعا قيامه بارتكاب جريمة السحر بالقتل ، وقال “اذا رأت المحكمة المختصة – لأسباب تقدرها – عدم ايقاع عقوبة القتل فيعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة الف ريال, ولا تزيد على خمسمائة الف ريال”.

وتابع “حددت الرئاسةُ العامة لهيئة الأمر بالمعروف عن المنكر الرقم الموحد (1909)، للتواصل مع العامة من مختلف المناطق للبلاغات ضد المشعوذين والسحرة “.